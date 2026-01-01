Астрономическата пролет настъпи днес, 20 март в 16:46 ч. българско време. Това е денят на пролетното равноденствие, след него светлата част на деня започва да се увеличава.

Капризите на март: Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Периодът от началото на астрономическата пролет до началото на следващата астрономическа пролет е равен на една тропическа година и се равнява на 365,24219 денонощия.

По света е възприета календарна система, основаваща се на т.нар. "Григориански календар". Според календара по определен начин се редуват обикновени години по 365 дни и високосни по 366 дни, в които допълнителният 29 февруари компенсира натрупаната разлика.

Това е направено за удобство, но е и причината датата на пролетното равноденствие да е различна всяка година - варира между 20 март, 21 или 22 март за Северното полукълбо.