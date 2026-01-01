Президентът Илияна Йотова стартира консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Йотова ще приеме от 10:30 ч. представители на парламентарната група на "Прогресивна България", от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, от 12:30 ч. - представители на „Движение за права и свободи - ДПС“.

От 14:00 ч. с президента ще се срещнат от "Демократична България", 15:00 ч. – "Продължаваме промяната", а от 16:00 ч. – представители на парламентарната група на „Възраждане“.

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, в срока по предходната алинея президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Най-вероятното първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила - "Прогресивна България". Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на "Дондуков" 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък. Най-вероятно Радев ще застане начело на новото редовно правителство.

Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. На първото тържествено заседание за председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“. Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ регистрираха две отделни парламентарни групи.