След напрегнатите словесни сблъсъци в Народното събрание, които едва не прераснаха в бой, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро разкритикува поведението на депутатите. Според него политиката се е превърнала в „надпревара за клипове в TikTok“, а парламентарните спорове приличат на „сблъсък между футболисти от А група“. В изказването си Борисов подчерта, че ГЕРБ носи отговорност за бюджета и въвеждането на еврото, заяви готовност за работа с различни партии и предупреди, че международната ситуация крие реален риск от война.

Те излизат, за да им хванат две изречения, да ги качат в TikTok и да им кажат: „Радостин Василев разби „Възраждане“! След това излизат „Възраждане“ и казват същото за тях, а после ПП–ДБ, ДПС–„Ново начало“ - дърпат се и това е политиката, това е новината. Те дори не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Това заяви на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно петъчните сблъсъци между депутати в Народното събрание, при които народните представители почти стигнаха до физическа саморазправа.

И допълни, че иска партия ГЕРБ да изглежда „другояче“. „Аматьорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в TikTok-а. Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото - Росен е прав, че другите не го правят“, коментира Борисов.

Той уточни, че във всички случаи приходите ще са по-големи в новия бюджет, а данъците няма да се пипат. „ГЕРБ трябва да помогне на българското общество не само да приеме еврото, но и иновациите и изкуствения интелект. ГЕРБ пое отговорността за първия бюджет в евро. Ако сега бяхме дезертирали, това щеше да компрометира България тежко пред нашите партньори в Брюксел. Поехме пасивите, поехме и активите, за да преведем България през тази криза“, заяви Бойко Борисов в Разград.

Борисов заяви, че няма проблем да се работи за бъдещето на България и с ДПС, БСП или ИТН. „Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика – ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха – ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките, защото понякога, когато плюеш, после трябва да го излижеш“, спомена лидерът на ГЕРБ, извинявайки се за израза.

Борисов заяви, че няма никакъв страх и разясни относно разговорите си с ДПС. „Поканихме тяхната група. Обясних им целите и задачите. Те казаха, че всичко, което касае добруването на хората, те обичат тази дума, те го подкрепят и заявиха, че не желаят да влязат във властта“, каза той и добави, че е поел всички подигравки от опонентите, но някой задава ли си въпроса какво би се случило, ако той не е направил това.

„Пада правителството, назначават някой служебен премиер от „домовата книга“. Никой няма да иска да задържи 3% дефицит, което с огромни усилия правим, за да не бъдат ударени българите по джоба и да се компрометира първия бюджет в евро“, заяви той.

Борисов посочи със съжаление, че няма политическа класа, която да оцени всичко това, включително и това, че благодарение на ГЕРБ България е в еврозоната, Шенген, извадена от мониторинговия механизъм.

Борисов коментира и ситуацията с наложените от САЩ санкции върху „Лукойл“. „Санкциите обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Надявам се правителството бързо да разясни това на нашите партньори и бързо да намерим решение. Проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите, няма да можеш да платиш с карта, когато заредиш бензин“, обясни той.

Той предупреди, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война.

„Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам тези възрастни хора да се вразумят и човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява истински. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх“, предупреди Борисов.