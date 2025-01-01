Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ се сдърпаха в пленарната зала. „След като се създават безредици, 15 минути почивка“, обяви Киселова.

БТА

Преди това председателят на парламента наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов от „Възраждане“ за обидни думи към колега народен представител. Сблъсъкът започна, след като Проданов нарече Делян Добрев от ГЕРБ и Станислав Анастасов "продажници", а вторият - и "еничар". Това предизвика депутатите на Делян Пеевски да се съберат около местата на колегите им от "Възраждане" в залата, и настана разправия. Квесторите се опитаха да въведат ред, но безуспешно.

В момента депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто

Редовният парламентарен контрол в петък ще включва въпроси на депутати само към трима министри.

Това са здравният – Силви Кирилов, на културата – Мариан Бачев и на енергетиката – Жечо Станков. Към Кирилов са отправени два въпроса – за качеството на водата за питейно-битови цели в област Кюстендил и за съмнения за корупция и нередности в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив.

Бачев ще отговори на 3 въпроса – за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват "Кабиле" за 2025 г. от Регионалния исторически музей – Ямбол, за липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав" и за читалището в село Славовица.

Жечо Станков ще отговаря само на един въпрос – за заблатяване вследствие избила вода с концентрация на сяра, от компрометиран запечатан сондаж в землището на община Якимово, област Монтана.