Благодатният огън от Йерусалим пристигна у нас. Българска авиокомпания, пренесла от Букурещ до Тимишоара Благодатният огън, на връщане към София го превози и до летище „Васил Левски“ в София.

В 22:30 часа измоленият днес в Йерусалим Благодатен огън пристигна в България.Това съобщиха от Българската патриаршия.

Предстои той да бъде донесен до Синодалния параклис, от който преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен и предаден на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който ще го раздаде на всички присъстващи православни християни преди възвестяването на Христовото възкресение.