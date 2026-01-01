Balkan eCommerce Summit 2026 продължава да разширява международната си програма с обявяването на още девет лектори, които ще внесат експертиза в области като внедряване на AI, маркетинг автоматизация, affiliate партньорства, куриерски и фулфилмънт стратегии, потребителски и логистични проучвания, медийна монетизация и растеж чрез маркетплейси в Централна и Източна Европа.

Сред лекторите за изданието през 2026 са:

Vasileios Mylonas – Един от едва 50-те LinkedIn Certified Marketing Experts в света и първият в Гърция. Класиран сред Топ 30 LinkedIn инфлуенсъри в световен мащаб, Vasileios е дигитален стратег, университетски преподавател и автор на книгата From Connections to Conversions. Работил е с брандове в над 120 държави, като фокусът му е върху превръщането на видимостта в измерим растеж.

Sorin Dochian – Country Manager на Compari.ro и Pazaruvaj.com, част от Heureka Group. С опит в бизнес развитието и стратегическите партньорства, Sorin е фокусиран върху ускоряването на растежа на електронната търговия в Централна и Източна Европа чрез иновации, сътрудничество и дигитална трансформация.

Cornel Morcov – Chief Commercial Officer във FAN Courier, водещата куриерска компания в Румъния. Cornel се присъединява към FAN Courier през 2007 г., като първоначално развива международните услуги на компанията, а по-късно ръководи старта на Eurocargo - услуга, която позволява транспорт на по-обемни стоки по суша, въздух или море. Днес той отговаря за търговската стратегия, управлява българския клон на FAN Courier и координира отношенията с международните партньори.

Alex Danchenko – Експерт по eCommerce автоматизация и персонализация с над 13 години опит, с фокус върху практическите приложения на machine learning, AI-базирания маркетинг и усъвършенстваните системи за препоръки. Alex е движещата сила зад платформа, която дава на над 4 000 маркетинг специалисти директен достъп до клиентски данни и помага на екипите да вземат решения на база реални данни, а не предположения.

Dmytro Kudrenko – CEO и съосновател на Stripo и Yespo. С над 25 години опит в софтуерната разработка и 15 години в имейл маркетинга, Dmytro е специализиран в автоматизацията на имейл маркетинга и е сертифициран от Meclabs в областта на lead management и email messaging. Фокусът му е върху това да помага на маркетинг специалистите да създават високоефективни имейли бързо и без нужда от програмиране.

Krystian Wydro – AI Creative Director с 20 години опит в графичния дизайн и рекламата. Krystian е изнасял презентации на филмовия фестивал в Кан, обучител е в програмата на Google „Skills of Tomorrow“ и е провеждал AI уъркшопи за компании като Allegro, Groupon, Autodoc и IKEA. Той помага на организациите да внедряват AI в творческите процеси и да мащабират продукцията си, без да правят компромис с качеството.

Kiril Ludachki – Chief Operating Officer на Sameday България и разпознаваем експерт в логистиката и оперативната ефективност с международен опит в България, Германия и Нидерландия. Кариерата му обхваща e-grocery и eCommerce фулфилмънт, складови операции и last-mile доставки. Kiril изиграва ключова роля в мащабирането на логистиката на eBag в периода 2020–2022 г., а по-късно работи по логистични проекти за Rockaway Capital и в рамките на Košík Holding (EPH Group).

Александър Варов – CEO на Net Info (част от Nova Broadcasting Group) и ръководител на Digital Advertising and Revenue Team (DART) в Unitеd Mеdia – една от водещите медийни компании в Югоизточна Европа. С над 25 години опит в създаването и мащабирането на дигитални продукти и тяхната монетизация, Александър носи практическа перспектива за дигиталната трансформация, растежа на медиите и стратегиите за приходи в една бързо променяща се среда.

Mike Korba – Съосновател и CMO за Field Marketing Poland & CEE в User (Positive), както и разпознаваем експерт по маркетинг автоматизация и data-driven растеж. Mike е лектор на конференции като WebSummit, Infoshare, SaaStock и How to Web, както и преподавател в няколко университета в Полша. Той консултира стратегически клиенти по внедряване на хиперперсонализирана, автоматизирана комуникация и споделя експертиза чрез подкаста martechwelldone.pl и професионални обучения.

Още лектори, партньори и акценти от програмата ще бъдат обявени съвсем скоро.

