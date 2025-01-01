Апарат за ултразвукова диагностика на стойност над 60 хил. лева дариха на Диагностично-консултативния център (ДКЦ) 1 в Ямбол синовете на офталмолога д-р Мария Велко, която си отиде от този свят преди близо година. Ехографът от най-висок клас ще подпомага диагностиката и профилактиката на редица заболявания в областта на гастроентерологията, кардиологията, ендокринологията и др.

Дарителите – Владимир Божилов и Димитър Божилов – също са лекари. Д-р Владимир Божилов е спешен медик и специализира в момента клинична токсикология, а д-р Димитър Божилов – стоматолог. И двамата вярват, че по този начин не само почитат паметта на майка си, а и помагат на много хора. Израснали са в лекарско семейство, баща им също е медик. За тях най-ценният урок, който са получили от родителите си, е човещина и емпатия, споделиха те за БТА.

„Учили са ни да се поставяме на мястото на човека отсреща. Особено и като лекари – да се поставяме на мястото на човека, който ни се е доверил, който е дошъл при нас с болка, без значение малка или голяма. Научили са ни да се отнасяме с пациентите така, както бихме лекували себе си или свой близък, да не се уморяваме да помагаме“, каза д-р Владимир Божилов.

„Това е скромен жест от наша страна, за да остане паметта на нашата майка в поколенията. Нейното желание приживе беше постоянно да бъде в помощ на хората. Нека по този начин продължи да помага на хората и след кончината си. Идеята за дарението дойде от брат ми, а аз го подкрепих безрезервно“, коментира д-р Димитър Божилов.

„Д-р Велко беше изключително емпатичен и отдаден на пациентите лекар. Благодарим на нейните синове за благородния жест. С този апарат ще продължим делото ѝ да помага на хората“, каза управителят на медицинския център Елеонора Костадинова.

„Изключително благодарни сме на синовете на д-р Велко, която ще помним като страхотен колега. Апаратът е от последно поколение, ще ни бъде много полезен както за профилактика, така и за клинични изследвания“, посочи специалистът по образна диагностика в ДКЦ – 1 в Ямбол д-р Виолета Брънкова.