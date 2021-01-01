Задържаха мъж за блудство с 10-годишната си племенница във Врачанско, съобщиха от прокуратурата.
Тийнейджъри се гавриха брутално с друго момче в Бургас
Той е привлечен като обвиняем. Досъдебното производство срещу него започна след постъпили данни за блудство с малолетно дете.
През юни 29-годишният мъж няколкократно извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с 10-годишната му племенница.
Пенсионер, обвинен в блудство с 13-годишно момиче, отива на съд
С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за 72 часа.
Тийнейджъри се гавриха брутално с друго момче в Бургас
Той е привлечен като обвиняем. Досъдебното производство срещу него започна след постъпили данни за блудство с малолетно дете.
През юни 29-годишният мъж няколкократно извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с 10-годишната му племенница.
Пенсионер, обвинен в блудство с 13-годишно момиче, отива на съд
С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за 72 часа.