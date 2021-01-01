Тийнейджъри се гавриха брутално с друго момче в Бургас

Пенсионер, обвинен в блудство с 13-годишно момиче, отива на съд

Задържаха мъж за блудство свъв Врачанско, съобщиха от прокуратурата.Той е привлечен като обвиняем. Досъдебното производство срещу него започна след постъпили данни зас малолетно дете.През юни 29-годишният мъж няколкократно извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление сС постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият