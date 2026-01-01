Фестивалът “Цветна пролет” във Враца ще стартира на 9 април, съобщиха от общината.

Общо 14 цветни композиции ще бъдат разположени по централната пешеходна зона на бул. „Никола Войводов“.

Приключи и украсяването на фигурата на пауна с 9-метрова опашка от свежи цветя, който е разположен в пространството между НЧ „Развитие - 1968“ и Община Враца.

Паунът е раннохристиянски символ на безсмъртната душа и възкресението.

Тази година ще бъдат създадени и цветни композиции във всяка ясла, детска градина и училище на територията на община Враца.

Промяната в първоначално обявената дата на фестивала се наложи поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия и прогнозираните валежи.