Между шестнайсет и двайсет ще бъдат цветните композиции, които ще украсят центъра на Враца в близките дни, обяви кметът на общината Калин Каменов на пресконференция преди ден.

От 2 април започва цветният празник, в който се включват флористи от София, Велинград, Враца и региона. За Цветница и Великден всички училища и детски градини ще украсят своите открити пространства с цветя, като идеята е децата да участват с творчески проекти, добави Каменов.

На площада пред сградата на Община Враца ще има великденски базар. За предстоящите празници от Общината са поканили два духови оркестъра, добави Каменов.

Миналата година във Враца се състоя фестивал на цветята, в който участваха 25 флористи от цялата страна. Като част от него беше организиран и карнавал на цветята с над 1000 деца.

БТА

