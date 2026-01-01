896 000 къса цигари задържаха в рамките на едно денонощие митнически служители в района на Видин и Брегово. Цигарите са открити при два случая, като две трети от задържаното количество е предмет на контрабанда, а останалите са превозвани в нарушение на акцизното законодателство. Намерено е също така и голямо количество заготовки за опаковки на цигари, имитиращи известна марка, съобщиха от Агенция "Митници".

Късно вечерта на 9 септември 2026 г. на околовръстен път на град Видин, в района на Дунав мост 2, e спряна за проверка тежкотоварна композиция с влекач, управлявана от български гражданин. При извършен роуд стоп контрол от екип на ТД Митница Русе е установено, че според транспортните и митническите документи товарът представлява амбалаж - стъклени бутилки, предназначени за Обединеното кралство.

Товарната композиция и водачът са отклонени към митническия терминал за рентгенова проверка. Установени са нетипични плътности. След физическа а именно проверка митнически служители установяват, че между еднородния товар има три различни по опаковката си палета. В палетите има кашони, като част в част от тях има заготовки за кутии за цигари с логото на известна защитена търговска марка, а в останалите има стекове с цигари.

Митническите служители изброяли общо 14 800 кутии от различни търговски марки (296 000 къса), всичките с валиден български акцизен бандерол, както и 63 кашона, съдържащи 113 400 заготовки за кутии за цигари.

Цигарите са задържани с опис и предстои съставянето на акт по Закона за акцизите и данъчните складове, тъй като акцизните стоки с български бандерол са легални за продажба само на територията на страната. Заготовките с логото на защитена търговска марка цигари са задържани поради възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на Регламент (ЕС) 608/2013г.

Ден по-рано, 8 септември 2026 г., митнически служители от ТД Митница Русе и служители на ГПУ – Брегово са разкрили контрабанда на голямо количество цигари през територията на България. Първоначално гранични полицаи спират за проверка в района на Брегово товарен автомобил със сръбска регистрация, управляван от 56-годишен сръбски гражданин.

Впоследствие митнически служители от ТД Митница Русе извършили рентгенова и щателна митническа проверка в МБ Видин, при която в единия край на ремаркето е установено наличието на тайник. В него са открили 30 000 кутии (600 000 къса) цигари с косовски акцизен бандерол. Образувано е досъдебно производство. С постановление на районната прокуратура водачът на превозното средство е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.