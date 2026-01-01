Шестима души са задържани през изминалото денонощие по време на специализирана полицейска операция на територията на област Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Един от тях е задържан за отглеждане на марихуана, а други петима - за притежание на наркотични вещества. Действията на полицейските органи са насочени към активното противодействие на производството, разпространението и притежанието на наркотици.

Вчера сутринта екипи на РУ-Велинград и колегите им от участъка в Ракитово установили, че в местност край курортния град се отглежда канабис. Оказало се, че незаконната дейност се реализира от 40-годишен велинградчанин. Открити са общо 29 растения в различен стадии на развитие, като височината им варира от 0.6 до 1.2 метра. Общата маса на иззетата зелена листна маса е близо 6 килограма.

Криминалисти от РУ-Пазарджик пък засекли на улица в областния град свой стар познайник. Оказало се, че 41-годишният пазарджиклия направил опит да се отърве от две полиетиленови пликчета. В единия имало суха марихуана, а в другия метамфетамин. В дома му органите на реда открили още 15 пликчета марихуана и едно с метамфетамин. Общото количество на иззетата дрога е 42 грама сух канабис и 0.8 грама амфетамин.

Пазарджишките криминалисти заловили още 39-годишен мъж от село Ивайло с цигара марихуана и 35-годишна жена с кутия, съдържаща същия по вид наркотично вещество. Служители от група „Криминална полиция“ при РУ-Септември спипали двама жители на същия град на 17 и 22 години. Те носели в себе си по едно пликче със синтетичен канабиноид. По всички случаи са образувани бързи производства, които са под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.