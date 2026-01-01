Столичната община планира да поеме до 367 млн. евро нов дълг за транспорт и градска инфраструктура. Столичният общински съвет е одобрил предложението с 46 гласа. Средствата ще бъдат осигурени чрез два заема – до 183,5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и още до 183,5 млн. евро от една или синдикат от финансови или кредитни институции.

Заемите ще са с минимален срок от 15 години, с гратисен период от поне три години и срок за усвояване от минимум три години. Предвидено е погасяването да се извършва чрез бъдещите приходи на общината.

Най-голямата част от средствата е насочена към обновяване на градския транспорт и инфраструктурата около него. Над 176 млн. евро от заемното финансиране са предвидени за нов подвижен състав, като инвестицията ще бъде комбинирана с 265 млн. евро съфинансиране по Програма „Развитие на регионите“.

Планът включва закупуването на до 200 автобуса, до 75 тролейбуса с батерии, до 20 нископодови трамвая и 50 електробуса, заедно с необходимите зарядни станции. Новите превозни средства трябва постепенно да заменят най-амортизираните автобуси и трамваи.

От общината посочват, че батерийните тролейбуси ще могат да се движат и извън участъците с контактна мрежа, което ще позволява промени в маршрутите без изграждане на нова мрежа по всяко направление.

Около 190 млн. евро са предвидени за изграждане, реконструкция и основен ремонт на пътна инфраструктура. В програмата са включени 19 обекта, сред които участъци от третия градски ринг. От заемните средства за улици и булеварди са предвидени 44 млн. евро. Общо над 22 км улична мрежа трябва да бъде изградена или обновена, а планираните нови или ремонтирани велоалеи са с обща дължина над 11 км.

Сред проектите е разширението на ул. „Хенрик Ибсен“ с дължина 1,5 км. Общината планира и нови трасета, свързани с бул. „Копенхаген“ и „Източна тангента“.

За релсовия транспорт са предвидени 32 млн. евро за изграждане и обновяване на над 7 км релсов път. По бул. „Копенхаген“ се планира ново обособено трамвайно трасе с дължина 1,6 км и обръщателно колело до метростанция „Младост 3“.

Предвижда се и промяна на трамвайното трасе в района на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, както и реконструкция на участъци по бул. „Христо Ботев“, бул. „Джеймс Баучер“ и ул. „104“ в „Обеля“.

В инвестиционната програма са включени и около 500 000 кв. м нови или обновени тротоари.

Част от проектите вече са в ход. От общината посочват, че има сключени договори за доставка на нови тролейбуси и електробуси, а осигуряването на финансирането е необходимо за извършване на предвидените плащания.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски заявява, че въпреки новия заем общината очаква разходите по обслужване на всички задължения да останат под 10%, при законов праг от 15%. По думите му предстои конкурентна процедура за избор на финансова институция или синдикат, от която общината очаква да получи по-добри пазарни условия.

Максималният плаващ лихвен процент по условията, одобрени от СОС, е до 6-месечния Euribor плюс 110 базисни точки, а таксите и комисионните са ограничени до 0,25% от главницата.

Кметът Васил Терзиев определя решението като едно от големите инвестиционни решения за София и посочва, че целта е обновяването на превозните средства да върви паралелно с инвестиции в улици, релсов път, кръстовища и тротоари.

По данни, представени от общината, през 2025 г. изпълнението на капиталовата програма на направление „Обществено строителство“ е над 95%.