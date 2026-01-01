Конгресът на Републиканската партия преди междинните избори през ноември потвърди още през първата си вечер абсолютната централна роля на Доналд Тръмп. Заради силното присъствие на президента американските медии нарекоха събитието „Trump-a-palooza“, предаде „Аднкронос“.

Между 16:00 и 21:00 ч., още преди Тръмп да излезе на сцената, десетки оратори бяха споменали името му 155 пъти. По време на речта си президентът се позова на себе си още 16 пъти, с което общият брой достигна 171.

По-често е произнасяна единствено думата „Америка“ в различните ѝ форми.

Преди речта на Тръмп най-често споменаваният демократ от републиканските оратори е бил бившият президент Джо Байдън. Той и неговата администрация са били посочени общо 27 пъти.

След него се нареждат губернаторът на Северна Каролина Рой Купър с 15 споменавания и сенаторът от Джорджия Джон Ософ с осем.

Бившият сенатор от Охайо Шеръд Браун и кандидатът на демократите за сенатор от Мичиган Абдул Ел-Сайед са споменати по седем пъти.

Името на тексаския политик Джеймс Таларико е произнесено шест пъти, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е споменат пет пъти, а конгресменът от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес – три пъти.