13-годишно момче и пълнолетен младеж обраха 74-годишната видинчанка, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

В хода на проведени оперативно-издирвателни действия криминалисти от Районното управление във Видин са разкрили извършителите на грабеж, извършен на 10 февруари около 19.30 часа на ул. „Поп Русинов“ в областния град.

Единият от извършителите е 13-годишно момче, а другият – пълнолетен младеж, който вчера е бил транспортиран и настанен в психиатрично лечебно заведение.

Отнетите от 74-годишната видинчанка вещи са намерени, както и по-голямата част от паричната сума.

Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.