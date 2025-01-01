Празник на самоводския лук в Самоводене ще предложи много традиционни български ястия, музика, игри и конкурси с награди, съобщиха от кметството на великотърновското село.

Той ще се проведе на площада пред Народно читалище „Извор 1873“ на 30 август, а специален гост в тазгодишното издание ще е баба Дешка от Горно Драглище, добила известност след участието си в телевизионно риалити.

Бабините гозби в Google: Виж кои родни храни са хит в мрежата 🇧🇬

В предварително обявения кулинарен конкурс по повод празника могат да се включат всички, които желаят да приготвят храни в категориите тестени изделия, основно ястие и десерт, без ограничения в техния брой.

Предложенията им ще бъдат оценявани от жури, а най-добрите ще бъдат наградени.

istock

Организатори на празничните прояви са читалище „Извор 1873“, кметство Самоводене, местните клубове на пенсионерите и инвалидите „Родолюбец“ и Център за работа с деца и младежи.

Припомняме, че миналата година празникът събра стотици жители и гости на населеното място, а специално участие в програмата взе популярният готвач Ути Бъчваров.