Вече четвърти ден много обществени и жилищни сгради във Велико Търново са без без централно парно отопление, съобщи БНР. Причината е авария по топлопреносната мрежа.

При минусовите температури без парно отопление от 21 януари са абонатите в централната градска част на Велико Търново, районът около областната болница и квартал "Колю Фичето". Аварията е на един от главните топлопроводи, съобщава на сайта си "Топлофикация ВТ".

Парно има само в квартал "Бузлуджа". Служител на топлоцентралата съобщи на дежурния телефон, че аварията ще бъде отстранена на 26 януари и ще започне подаване на топлинна енергия по системата, като хората ще го усетят на следващия ден.

Напрежение пред завода „Кроношпан“ във Велико Търново

Без централно отопление и гореща вода са много домакинства, но и Регионалната здравна инспекция, ученическото общежитие "Колю Фичето", основното училище "Бачо Киро" и гимназията по моден дизайн, както и 13 държавни институции, помещаващи се в сградата на областната управа.

Това е 11-ата сериозна авария по топлопреносната мрежа в града от началото на този отоплителен сезон.