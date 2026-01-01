Самокатастрофирал водач, употребил алкохол, е установен от служители на Пътна полиция, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В събота по обяд в село Водолей е открит лек автомобил, самокатастрофирал при управление от 67-годишен британски гражданин.

При извършената проверка за употреба на алкохол техническото средство е отчело 2,85 промила. Водачът е отказал да даде кръвна проба. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

По случая е започнато бързо производство.

В събота около 19:30 ч. в кв. "Чолаковци" в областния град е установен самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 54-годишен местен жител.

При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,23 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВРР. Образувана е преписка.