Огромни вълни на вълнолома във Варна.
Обявен е жълт и оранжев код за значителни валежи в цяла България, сочи прогнозата за времето.
По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°.
Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.
Междувременно община Бургас обяви частично бедствено положение заради лошото време и проливните дъждове.