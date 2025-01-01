Огромни вълни на вълнолома във Варна.

Обявен е жълт и оранжев код за значителни валежи в цяла България, сочи прогнозата за времето.

Булфото

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°.

Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Междувременно община Бургас обяви частично бедствено положение заради лошото време и проливните дъждове.