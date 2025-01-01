Въвежда се временна организация на движението на пътя Бургас-Варна.

На 9 и 10 октомври - четвъртък и петък, в часовия диапазон от 9:00 часа до 16:00 часа, ще се извършват строително-монтажни дейности в средна разделителна ивица на пътя - в района на пътен възел „Сарафово“ и пътен възел „Каблешково“ - в посока на движение от Бургас към Поморие.

Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация.

Община Бургас призовава водачите да се съобразяват с въведената организация и да спазват правилата за движение в участъка.