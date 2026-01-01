Жителите на поморийското село Бата избират кмет на балотаж. На първия тур миналата неделя нито един от кандидатите не успя да събере необходимата подкрепа.

За кмет на селото се кандидатираха трима души, мъж и две жени - едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му, предаде NOVA.

На първия тур най-много гласове получи независимият кандидат Златина Петрова – 249, по данни на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Поморие. След нея се нареди Валентин Петров от "БСП – Обединена левица" със 177 гласа. Кандидатът на ГЕРБ Христина Калчева получи подкрепата на 77 избиратели.

Днес един срещу друг се изправят Златина Петрова, издигната от Инициативен комитет, която е и дъщеря на досегашния кмет, и кандидатът на БСП Валентин Петров.

Частичните избори бяха насрочени след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Георги Георгиев, който беше окончателно осъден за купуване на гласове.

Миналата неделя избирателната активност в село Бата бе 57,4%, като до урните отидоха 522 от общо 910 имащи право на глас.