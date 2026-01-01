Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Мъжът е загубил контрол над колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя. Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол.

По случая е образувано бързо производство.

Както БТА предаде, по данни на "Пътна полиция" във варненския регион през миналата година 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.