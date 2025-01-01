Пилотът, врязал се в тълпа във Варна по време на състезание, е положителен полеви тест за амфетамин. Това обяви на брифинг главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна.

Полевият тест за алкохол е отрицателен.

Той доброволно е предоставил кръвна проба във Военномедицинска академия.

Трагедия на рали във Варна: Кола се вряза в публиката - загинал е зрител, има ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мъжът е задържан за 24 часа.

Началникът на заяви, че състезанието е било в затворен маршрут, за който важат специфични правила като не се прилага Закона за движение по пътищата. "Ангажимент по обезопасяване на трасето и преценка на уязвимите зони е отстрана на организаторите", каза той.

Комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция" заяви, че по силата на договор с организатора на мероприятието, МВР-Варна е имала ангажимент само да преустанови движението. Полицията не е имала ангажимент да охранява състезанието. "Нашият ангажимент беше да осигурим постъпите", заяви Луков.

Припомняме, че зрител загина, а няколко души бяха ранени по време на тежък инцидент на автомобилно състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“.

Загинал е 60-годишен мъж от публиката, жена е с опасност за живота, има и други ранени.