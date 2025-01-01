Зрител загина, а няколко души са ранени по време на тежък инцидент на автомобилно състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът е получен в 11:10 ч. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

БГНЕС

В публиката се е врязал автомобил от ралито, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загинал е 60-годишен мъж от публиката, жена е с опасност за живота, има и други ранени.

"Пострадалата млада жена при инцидента е настанена при нас и е в много тежко състояние", съобщи д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата „Св. Анна“ във Варна. Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ. В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят. Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.

Главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна заяви, че състезанието е било в затворен маршрут, за който важат специфични правила като не се прилага Закона за движение по пътищата.

"Ангажимент по обезопасяване на трасето и преценка на уязвимите зони е отстрана на организаторите", заяви той.

Взети са проби за алкохол и наркотици на шофьорите. Поливите тестове за алкохол е отрицателен, а този за наркотици е положителен за амфетамин.

Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика, съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов - спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025.

„Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много. По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 ч. нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.

БГНЕС

„Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 ч. В 11:08 ч. получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта. В 11:12 ч. се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.

По думите му са били повикани три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25, а третата - в 11:27.

„Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха“, коментира Славов.

Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората.

„Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот.

„Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност“, допълни той.

Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство във връзка с инцидента.

"Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед", посочиха от прокуратурата.

"30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в Реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение. Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седна зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание", допълниха от обвинението.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта. Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали „Твърдица-Елена“ през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла. Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна. В край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.