С писмо, изпратено до медиите във Варна, медиците от „МБАЛ Варна“ ЕООД, известна в града като Транспортна болница, подкрепиха днес протеста на колегите си от многопрофилната лечебница „Св. Анна“, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Недоволството на работещите в "Св. Анна" е продиктувано от това, че през този месец няма да получат допълнително заплащане към основните си заплати. Парите са изработени, но не са изплатени от Здравната каса. Има забавяния и в разплащанията от страна на здравното министерство.

Медици от „Света Анна“ във Варна излязоха на протест за заплати (СНИМКИ)

„Порочната система за налагане на лимити на работещи здравни структури и отказ на НЗОК да разплаща извършена реална медицинска дейност, създава усещане за умишленото им финансово дестабилизиране“, се посочва в писмото на работещите в “МБАЛ Варна”.

От дружеството посочват, че то има договор с Регионалната каса от 14 февруари 2025 г., по силата на който са му определени месечни дейности на стойност 30 000 лева. Това е абсолютно несъизмеримо с реалния обем на дейността на болницата и потребностите на пациентите в региона, посочват от лечебницата. От там уточняват, че според този договор с касата, дейността на „МБАЛ Варна“ е почти изцяло надлимитна, а 30 000 лева се изчерпват още на трето число от месеца.

От болницата настояват да бъде определен нов месечен лимит, тъй като настоящият я поставя в деликатно финансово положение, а неразплатените от касата извършени дейности за периода юли-декември 2025 г. нахвърлят 800 000 лева.

От лечебницата подчертават, че финансовите показатели и разчети са категорични, че при наличие на адекватен месечен лимит, тя не би имала никакви просрочени задължения.

За БТА финансовият директор на "МБАЛ Варна" Силвия Димитрова посочи, че собственик на капитала е Министерството на транспорта, но то няма право да подпомага финансово дейността на болницата. Тъй като е чужда собственост обаче, не получава средства и от здравното министерство. Дружеството получава пари единствено от касата и от извършени платени операции, каза Димитрова. Тя подчерта, че въпреки всички проблеми, благодарение на усилията на ръководството, в болницата няма неизплатени заплати. Няма и натрупани задължения за ток и вода.