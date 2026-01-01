След балотажа на частичните местни избори в Рудник, Варненска област, Мария Христова-Йорданова е новият кмет на селото, гласи решението на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик.

В селото кандидатите за поста бяха четирима и така се стигна до балотаж. На втория тур се явиха Мария Христова-Йорданова, издигната от ГЕРБ, и независимият кандидат Снежанка Гайдарова.

Новоизбраният кмет Христова-Йорданова е получила 113 от действителните гласове, сочат данните на ОИК.

По информация на комисията избирателите в Рудник са 283. Активността през вчерашния ден е надминала 64 процента.