Няколко района във Варна остават без вода, съобщиха от водоснабдителното дружество в морската столица.



От там допълват, поради авария със смущения и без вода ще бъдат село Каменар, местност Пчелина, жк. "Изгрев" , село Куманово, село Кичево, местност Добрева чешма, местност Телевизионна кула, местност Лозите и местност Черноморска панорама - от 9.30 до около 21.30 часа.