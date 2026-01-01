Община Аксаково обяви бедствено положение за седем села, съобщиха от Областната администрация във Варна. Мярката е наложена заради усложнената метеорологична обстановка и обхваща Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и Ботево.

В района има ураганен вятър и снегонавявания, заради ниските температури има и заледени участъци и повредени технически съоръжения. Поради тези причини е спрян и общественият транспорт между селата, докато бъдат осигурени безопасни условия за пътуване.

Усложнена зимна обстановка у нас: Блокирана магистрала, затворени училища и населени места без ток

Община Аксаково е мобилизирала цялата налична техника за почистването на снежната покрива и овладяване на щетите от наводнени участъци.

От пресслужбата на областната администрация във Варна допълват, че вече е възстановен токът в Долни чифлик и няколко села в общината. Спирането на електричеството е причинено от авария в подстанция в Старо Оряхово.

Екипите на компанията "Енерго Про" са успели да ремонтират съоръжението. Все още има проблеми с нормалното електрозахранване в община Суворово. Общинският център и селата Дръндар и Николаевка са без ток от снощи.

В района на Варна е получен сигнал за активирано свлачище в местност Зеленика.