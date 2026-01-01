22-годишна жена е задържана за упражнено домашно насилие над майка си в село Черни Бряг, община Антоново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 април около 22:30 часа в жилище в селото. По първоначални данни младата жена е нанесла лека телесна повреда на майка си, изразяваща се в удари в областта на лицето и скубане на косата.

Син нанесе удар с крак на майка си, причини ѝ телесна повреда

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Извършителката е задържана за срок до 24 часа в Районното управление в Омуртаг.

По случая е започнато разследване. Работата по случая продължава.