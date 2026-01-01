Задържаха двама души за упражнено домашно насилие в Софийско, съобщиха от полицията.

Първият случай е станал около 0.05 часа на 7 април в РУ-Елин Пелин, когато постъпил сигнал за акт на домашно насилие в хотелски апартамент в града. Пред изпратените на място полицейски служители жена от Варна споделила, че нейният партньор й е нанесъл побой.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато разследване. След бързо приключване на действията по разследването и доклад в прокуратурата още същия ден 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем. Мярката му за задържане е удължена до 72 часа.

Мъж заплаши с ножица съпругата си, друг преби жена си

Вторият акт на насилие е станал минути след полунощ на 8 април, когато мъж от Ихтиман съобщил в полицията, че е нанесъл удар в главата на партньорката си. На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Ихтиман.

Пострадалата жена е транспортирана в болница с фрактура на носни кости и хематом на едното око. Оказана й е медицинска помощ, след което е отказала хоспитализация. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Започнато е разследване. Действията по разследването продължават.