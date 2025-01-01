Жена е с опасност за живота след удар от автомобил на пешеходна пътека в Търговище, съобщиха от полицията.

На 27 септември на бул. „Митрополит Андрей“ в града правоспособен 73-годишен водач от село Черковна, управлявайки собствения си автомобил, на пешеходна пътека не е пропуснал пресичаща отдясно наляво 47-годишна жена, и я е блъснал с предната част на автомобила.

В резултат пешеходката е настанена за лечение в МБАЛ-Търговище с фрактура на раменна кост, на черепа и с хематом, с опасност за живота й.

На водача на взети проби за евентуална употреба на алкохол и на наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая е започнато разследване.