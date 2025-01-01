Дете на 8 години бе блъснато на пешеходна пътека в Смолян, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на бул. „България“. Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от автомобил, управляван от 68-годишен смолянчанин.

Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания. Медиците установяват, че няма вътрешни наранявания, само охлузвания по тялото.

Шофьорът на лекия автомобил обяснил пред полицията, че бил заслепен от слънцето. На място все още има екип на полицията и движението се осъществява в едната лента.