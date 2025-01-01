Полицията в Чирпан задържа 53-годишен мъж, седнал зад волана под въздействието на 3,12 промила алкохол.

На 22 октомври около 15:55 часа по ул. "Янко Иванов" в Чирпан 53-годишен мъж управлявал лек автомобил "Пежо" след употреба на алкохол. Това е било установено с техническо средство, което отчело 3,12 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В Районното управление в Чирпан е започнато бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.