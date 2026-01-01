Зоопарк Стара Загора търси женско име за малко тигърче.

По инициатива на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, Зоопарк Стара Загора кани всички да се включат в избора на име за тигърчето от женски пол.

Новото попълнение на зоопарка се роди на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина, и вече предизвиква силен интерес сред посетителите на зоопарка. Малкото тигърче е голяма радост и за екипа на зоопарка.

Търсим име, което малкото тигърче да носи с гордост. Очакваме предложения за красиво, силно и достойно име, което да подхожда на характера и присъствието на нашата обитателка, пишат от зоопарка.

Предложенията за имена се приемат до 21 януари (сряда) 2026 г. до 23.59 ч. във фейсбук страницата на зоопарка.

Името, предложено най-много пъти в коментарите, ще стане официалното име на тигърчето.

От зоопарка са подготвили и изненада за участниците.

От всички участници, предложили избраното име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на нашата зооградина.