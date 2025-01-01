Полицаи се натъкнаха на два кашона с марихуана в апартамент в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 27 октомври полицейски служители извършили проверката в апартамент в град Казанлък, обитаван от 47-годишен мъж. Намерени и иззети са два кашона, в които имало по няколко растения от рода на конопа.

Изготвената експертиза установява, че намерените вещества представляват марихуана с тегло 363,99 грама.

Започнато е разследване за престъпление под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.