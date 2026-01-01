30-годишен мъж се укрива, след като е повредил служебен автомобил на инспектори от ОБДХ при проверка в стопански обект в село Димитриево, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 17 април около 10:45 часа в Районното управление в Чирпан. По първоначални данни обектът е собственост на 59-годишен мъж, а извършителят е негов родственик.

По време на проверката мъжът е нанесъл щети по служебния автомобил и е отправил обидни думи към служителите. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че превозното средство е със счупено огледало и деформация на задна врата.

Извършителят е напуснал мястото и към момента се издирва.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора. Работата по случая продължава.