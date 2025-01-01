Линейка се запали на паркинг на болница в Казанлък, съобщиха от полицията. На 4 октомври в РУ- Казанлък е получен сигнал, че гори линейка, собственост на здравно заведение, паркирана на паркинг на здравното заведение в Казанлък.

Автомобилът е изгасен от служители на здравното заведение. На място е установено, че в резултат на пожара е обгорял преден капак, пластмасова кора под капака, деформирано е арматурно табло на автомобила и се е счупило предно панорамно стъкло.

Извършен е оглед на местопроизшествието. В РУ-Казанлък е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители като извършител на деянието е установен 55-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.