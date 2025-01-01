Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона и стана пожар. От тях най-малко осем са цистерни с гориво. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който пристигна на място на инцидента.

Той посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво. „Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място“, каза комисар Джартов и допълни че няма опасност за населението на селото.

Причините все още се изясняват. Засега няма яснота и какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло. Тази сутрин към 5:05 ч. е получено съобщение за дерайлирала влакова композиция с 34 вагона и два локомотива край населеното място. Кметът на Симеоновград Милена Рангелова потвърди, че няма пострадали хора от селото и не се налага евакуация.

Пожарът е овладян. На място са пожарникарски екипи от Хасково, Ямбол и Стара Загора.

За инцидента край село Пясъчево е образувано досъдебно производство за престъпление против транспорта, извършват се неотложни следствени действия. Това каза Мария Кирилова, заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково на мястото на инцидента край симеоновградското село. Сигналът е подаден към полицията в 5:25 ч., уточни тя и посочи, че са причинени големи материални щети.

Пробите на тримата машинисти на влаковата композиция за алкохол са отрицателни, добави прокурор Кирилова.

Машинистите на влака, който дерайлира тази сутрин край симеоновградското с. Пясъчево, са усетили силен тласък непосредствено преди инцидента. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който вече е на мястото на инцидента в Пясъчево.

"Няма да коментираме предполагаемите причини за възникването на инцидента", каза още той. Министърът уточни, че заради силния натиск на цистерните, 60-80 тона всяка, около 50-60 метра от железопътната инфраструктура - релси, баластра и легло на железния път, е изцяло унищожена.

Разследването на това тежко произшествие ще се извърши от следствените органи, които са тук на място, посочи Караджов. По негови думи катастрофата е можела да прерасне в по-тежки размери, ако не е била бързата и професионална реакция на пожарникарите, които са овладели ситуацията за два часа. В момента от БДЖ има осигурени чакащи локомотиви, които да изтеглят недерайлиралите цистерни.

Управителят на фирма „Булмаркет“ Даниел Неделков, собственик на композицията, информира на място, че двамата машинисти са в силен стрес, като единият е в болница заради предполагаем рязък скок на кръвното. Той съобщи още, че машинистите са го информирали веднага след инцидента, за който му е било съобщено в 5:20 часа сутринта, че в момента на излизането от релсите е имало скъсване на въздухопровод на един от двата локомотива на композицията и е предприето задържане с челния локомотив. И двамата машинисти са били с дълъг стаж. Неделков обеща пълно съдействие на разследващите и на Национала компания "Железопътна инфраструктура".

Транспортният министър добави, в района ограничението на скоростта е 60 километра в час, но няма как да се каже от първия оглед дали е било спазено ограничението. Караджов обаче коментира, че едва ли в България има сериозен машинист, който да не спазва скоростта и каза в отговор на въпрос, че няма разумен човек, който да направи връзка на този случай с Хитрино.

Разследващият инцидента Бойко Скробански, член на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, каза, че тепърва ще се свалят данните от записващите устройства, които двата локомотива имат. Ще бъдат предприети също така измервания на железния път и на подвижния състав.

Всички институции са на крак и работят координирано за справяне с произшествието. Това написа по-късно през деня вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в профила си във Фейсбук по повод инцидента с дерайлиралата товарна композиция край симеоновградското село Пясъчево.

Няма жертви и непосредствена опасност за населението след дерайлирането на 11 вагона с дизел от товарна композиция на частен превозвач край село Пясъчево, потвърди още веднъж министър Караджов.

Според него реакцията на службата за пожарна безопасност, „Български държавни железници“ (БДЖ), Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), "Мини Марица-изток", на превозвача, на областния управител и местната власт е била изключително адекватна и бърза.

Местната власт подпомага с осигуряването на допълнителни водоизточници, БДЖ осигуриха локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, "Мини Марица-изток" осигуриха тежка техника за обезопасяване на периметъра, посочи Гроздан Караджов.

"Всички ще останем на място до приключване на кризата", съобщи още министърът.

Леко завишени нива на концентрация на бензен във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент. Това съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова.

Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 ч.

Екипът на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Хасково е направил замервания за качеството на въздуха с мобилен газанализатор GASMET DX 4040 в точка до жп линията и до най-близо разположените до пожара жилищни сгради в Пясъчево. След окончателните резултати валидирането на данните от газанализатора показаха леко завишени стойности, но те не крият пряка опасност за населението, каза Тонка Атанасова.

По отношение на замерването за замърсяване на почвите в района на инцидента тя посочи, че екипът на екоинспекцията изчаква хода на разследването, в който трябва да се уточни периметърът на засегната площ и да се отчете замърсяването. Едва тогава ще бъде възложено на съответната регионална лаборатория измерване за качеството на почвата, допълни Тонка Атанасова. По-рано днес тя посочи, че при евентуално установяване на замърсяване ще се дадат предписания на собствениците на засегнатите земи да не влизат на територията им за обработка.

20 от недерейлиралите цистерни и един локомотив от катастрофиралата край симеоновградското село Пясъчево товарна влакова композиция вече са изтеглени от едната страна. Това каза на мястото на инцидента вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. От другата страна на композицията също са изтеглени една цистерна с дизелово гориво с локомотив, добави той.

Министър Караджов посочи, че фирмата превозвач, собственик на композицията - „Булмаркет“, е изпратила автовози за претоварване на остатъчното гориво. Продължава охлаждането на преобърналите се цистерни с цел да се предотврати ново запалване.

Изцяло преобърнати са 13 от 34-те цистерни, които се изтеглят също от релсовия път с тежка верижна техника. На място помагат близо 50 служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, допълни той. Дейността се извършва изключително внимателно, тъй като все още от някои от цистерните изтича дизел, каза министърът.

Утре ще започне възстановяване на железопътните релси, които в участък от около 50 метра са тотално разрушени, ремонтирани заедно с контактната мрежа ще бъдат общо около 200 метра, поясни Караджов. Според прогнозата му теренът ще е напълно готов за отваряне поне след две денонощия. „Ще работим и на изкуствено осветление цяла нощ, докато не се разчисти теренът изцяло и не се овладее напълно ситуацията“, коментира министърът.