Кулинарят Ути Бъчваров приготвя баница на барбекю и „дърво“ от свински шишове в Стара Загора. Всяка баница се нуждае от много масло. Това каза готвачът, докато подготвяше съставките за 500 порции от специална баница за жителите и гостите на града.

Този деликатест Бъчваров ще приготви на живо на площада пред Община Стара Загора, като част от програмата за предстоящите коледни празници. „Това ще бъде като баниците от едно време, които са се готвили на сач“, допълни готвачът.

Според него е важно баницата да се приготвя с ръчно точени кори, защото т.нар. фини точени кори, които се продават в магазинната мрежа са прекалено тънки и бързо изсъхват. Той обясни, че в рецептата, която днес ще приготви, ще има и обезсолено сирене, извара, кашкавал. „Влагаме сърце за приготвянето на баницата“, заяви Ути Бъчваров.

Готвачът каза, че освен баницата, има и специална изненада за любителите на месото. Те ще имат възможността да се включат в направата и дегустацията на „дърво“ от свински шишове, приготвени над 100 килограма свинско месо.

„Идва Коледа и трябва да направим сложен баланс между това да спазим християнската заръка да е безмесно, но да спазим и онази чисто човешка нужда - човек да облажи“, коментира Бъчваров.

Присъстващите на днешното готвене ще могат да чуят и видят също фолклорните изпълнения на различни певчески и танцови състави от читалища от община Стара Загора. „С това искаме да пресъздадем онази вечна традиция на седянките и женските приказки по време на приготовленията на храната“, каза Бъчваров.

Готвачът пожела по време на предстоящите коледни празници да хората да бъдат щастливи. „Мислете със сърцето и главата си и действайте с цялата си воля за това животът ви да е вкусен“, каза още Ути Бъчваров. По думите му имаме нужда от усмихнати мигове, не дни и часове, а мигове.