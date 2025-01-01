9-годишно дете пострада при катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 август на км 208 - в района на пътен възел за Хасково.

39-годишен шофьор, на десен завой се е отклонил, навлязъл в банкета и е спрял, след като преминал през скат и канавка.

Пострадало 9-годишното момче, което е пътувало в автомобила. Настанено е за лечение в УМБАЛ-Стара Загора - без опасност за живота.

Водачът и 64-годишна жена са получили повърхностни наранявания. Прегледани са и са освободени за домашно лечение.

Мъжът е тестван за алкохол, като пробата е отрицателна. По случая се води разследване.