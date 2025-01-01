Прокуратурата обвини и задържа 27-годишен мъж, превозвал мигранти край столицата, съобщиха от обвинението.

На 21 октомври на пътя между Самоков и София, той е подпомогнал 9 чужди граждани да преминат незаконно през територията на България.

Мъжът и е превозвал с автомобил. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 10 години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.