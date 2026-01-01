Във връзка с провеждането на футболна среща между ПФК "Левски" и ПФК ЦСКА на 13 април от Столична община обявиха временна организация на движението.
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите и техниката на СДВР, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 10:00 часа до приключване на събитието на 13.04.2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“;
- От 12:00 часа до приключване на събитието на 13.04.2026 г. на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ (джобовете).