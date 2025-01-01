Убийство е извършено в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон“ в София през изминалата нощ. По информация на NOVA е убита собственичката на магазина.

Булфото

Булфото

На място са били изпратени екипи на полицията. Криминалистите цяла нощ са събирали улики от местопреспъплението.

Извършителят се издирва. Образувано е досъдебно производство.

Булфото

Булфото

По неофициална жената притежавала магазина, като понякога давала нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото в миналото е имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат.