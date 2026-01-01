Един човек е загинал, а друг е ранен при катастрофа между микробус и ТИР на автомагистрала „Тракия“ при 47-и км в посока Бургас, съобщиха от полцията.

Инцидентът е станал около 14:00 часа. Загинал е водачът на буса, а спътникът му е транспортиран за преглед в лечебно заведение.

По първоначални данни микробусът се е ударил в задната част на тежкотоварния камион.

Униформени регулираха движението и беше извършен оглед на местопроизшествието. Очевидци в социалните мрежи споделиха, че се е образувало задръстване.

Движението вече е възстановено при 47-и км на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).