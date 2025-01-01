Със заповед на кмета на Столична община (СО) Васил Терзиев от днес се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София Богдана Панайотова.

От СО отбелязват, че причината е липса на доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление.

Главният архитект вече няма да изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от градоначалника на София.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.

Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столична община

Кметът на Столична община ще упражнява и правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет. То включва и предложения за изменение на Общия устройствен план.

От СО заявиха, че промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията.

Припомняме, че в сряда Терзиев поиска оставката на Панайотова. Тогава той посочи, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. По-късно тя заяви, че няма намерение да подава оставка.