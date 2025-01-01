Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно, каза кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпрос преди извънредното заседание на Столичния общински съвет днес.

Кметът посочи, че на Витоша са паднали много дървета, но за щастие няма никакви инциденти. Терзиев добави, че усилията на Общината са насочени към още по-прецизна работа и изчистен комуникационен протокол, за да могат гражданите своевременно да бъдат уведомявани при подобни ситуации.

По-рано днес директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви пред NOVA, че задействането се е случило без разрешението на кмета.

Според официалното съобщение предупреждението е заради образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк "Витоша" и опасност от падащи дървета и клони в този участък. Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.

Столична община с актуална информация за пътищата към Витоша

От Общината излязоха с официално съобщение относно достъпа до Природен парк "Витоша". Ето и пълния ѝ текст:

„По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София.

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас”.