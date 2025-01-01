Столична община оповести актуална информация относно достъпа до Природен парк "Витоша".

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени за отстраняване на паднали дървета.

Задействаха BG-ALERT в София заради опасност на Витоша

Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са мобилизирани незабавно и вече работят усилено на терен по разчистването на маршрутите.

Очаква се до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда, посочват от Общината.

Припомняме, че по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в посока София заради снегопочистване.