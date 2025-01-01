Съдът вчера окончателно остави Благомир Коцев в ареста. Такива решения поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол - усещане, че можеш да си „виновен до доказване на противното“. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Терзиев посочва, че в правовата държава правилата трябва да важат еднакво за всички - без изключения и без политически привкус. Няма значение дали някой е кмет, служител или обикновен гражданин - прокуратурата е длъжна да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес, допълва Терзиев. По думите му е недопустимо свидетели, които твърдят, че са били притискани, да не бъдат изслушани отново. Недопустимо е мярката за неотклонение да се използва като наказание преди произнасяне на присъда, допълва кметът.

"Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг. И ако допуснем правосъдието да се превърне в инструмент за натиск, утре няма да има кой да отстоява интереса на гражданите", пише още Терзиев.

Столичният кмет подчертава, че не е негова отговорност да определя кой е виновен и кой не, но е негова отговорност като кмет и гражданин да настоява за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички. Само така можем да съхраним доверието в институциите и да гарантираме, че законът служи на хората, а не на политически интереси, смята Терзиев.

Софийският апелативен съд снощи потвърди мярката, наложена от по-долната инстанция, и остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно.