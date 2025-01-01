Призовавам общинските съветници от СОС да спрат безумията на кмета Терзиев и безобразията на ПП-ДБ в София. Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Решението на кмета Васил Терзиев за драстично поскъпване на цената на паркирането в столицата е скандално и безобразно. Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", каза Пеевски.

Припомняме, че на 23 септември лидерът на ДПС сигнализира Прокуратурата да разследва дали "Топлофикация София" не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

"След като само преди дни, покрай кризата с парното и топлата вода на “Дружба 2”, чрез директора си на “Топлофикация София” те заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%, сега предлагат цените за паркиране в “Синя зона” да станат 4 лв за час, а в “Зелена зона” - 2 лв.", отбеляза Пеевски.

Според него столичани не са длъжни да плащат за политиките на Терзиев, ПП-ДБ и “Спаси София”:

"Този кмет и неговия екип, издигнати от ППДБ и “Спаси София”, вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат, и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива. Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова Столичният общински съвет е този орган, който може и трябва да възпре Терзиев и да ги защити, за което ги призовавам", заяви Пеевски.