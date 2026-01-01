В Софийския градски съд (СГС) ще има заседание по делото за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг получи сериозни травми.

Младежът, обвинен за фаталната катастрофа с АТВ в София, остава в ареста

Тежкият инцидент стана на 14 юли 2025 година в столичния квартал „Христо Ботев“.

По делото е обвиняем 19-годишният Валентин Асенов, който е шофирал дрогиран при катастрофата.

Срещу него са повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице и телесна повреда на друго. Асенов удари с колата си АТВ с двама мъже.

При инциднта загина 37-годишен баща на три деца, а приятелят му получи тежки наранявания. Валентин Асенов може да получи до 13 години затвор, ако бъде признат за виновен.